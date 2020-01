Il Trapani sembra scatenato in questo mercato di gennaio, la squadra granata ha rivoluzionato la squadra e non ha intenzione di fermarsi. Secondo quanto riporta “Goalsicilia.it” i siciliani avrebbero messo nel mirino il portiere del Pescara, Elhan Kastrati. Ma non è finita qua, infatti il Trapani vorrebbe rinforzare anche difesa e centrocampo con gli innesti di Shay Ben David, terzino che milita nel Maccabi Haifa e Xian Emmers, centrocampista di proprietà dell’Inter.