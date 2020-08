Non si preannuncia facile l’esperienza per l’ex centrocampista Andrea Pirlo, si tratta della prima avventura da tecnico in una squadra che dovrà confermarsi in campionato e provare a migliorare il risultato degli ottavi di finale di Champions League.

Il centrale olandese De Ligt, infatti, deve fare i conti da tempo con problemi alla spalla, sarà necessaria l’operazione per recuperare dal problema fisico. I tempi di recupero si preannunciano molto lunghi, almeno due mesi e mezzo per tornare nella migliore condizione.

L’operazione stabilizzerà la spalla, lussata nella partita contro l’Atalanta. In attesa di possibili colpi sul mercato i centrali saranno Bonucci, Chiellini e Demiral, con Rugani destinato a partire.