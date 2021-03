Paulo Dybala, talento argentino della Juventus ed ex Palermo, non sta vivendo un periodo affatto facile. L’ex rosa è stato quasi sempre infortunato in questa stagione e adesso Paratici lo potrebbe usare come pedina di scambio per arrivare a nuovi giocatori.

In particolare, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, l’ex Palermo potrebbe essere usato in uno scambio o con Psg o con Barcellona per arrivare a uno tra Griezmann e Icardi. Le trattative non sono semplici, in particolare quella che riguarda il francese dipende anche da come finirà il caso Messi.