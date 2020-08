Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions di ieri sera, sta riflettendo sul futuro di Maurizio Sarri.

Presto avverrà un confronto tra dirigenza e allenatore, che al momento è decisamente a rischio, quindi si cercherà di capire qual è la soluzione migliore per la Juventus. In caso di addio, l’unico nome concreto è quello di Simone Inzaghi, che già la scorsa estate era stato in ballottaggio con Sarri per la panchina.