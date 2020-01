Secondo quanto evidenziato da “Sportmediaset”, il neo acquisto della Juventus Dejan Kulusevski, intervenuto ai microfoni immediatamente dopo la firma del contratto che lo legherà al club bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non hanno di certo entusiasmato i tifosi juventini. Infatti, alla domanda sulle preferenze a livello calcistico tra Cristiano Ronaldo e Messi, ha risposto il secondo; così come alla domanda tra Del Piero e Totti. Non un buon modo di presentarsi in un dei top club mondiali.