Secondo quanto evidenziato da “Calciomercato.com”, l’avventura all’Atalanta dell’ex Palermo Simon Kjaer sarebbe giunta al capolinea, già da un bel pò di tempo. Il difensore, arrivato per dare quel tocco d’esperienza europea che serviva alla Dea alla sua prima esperienza in Champions, adesso è cercato da Spal e Sampdoria ma al momento la pista più percorribile sarebbe quella di un ritorno in Turchia, al Fenerbahce. L’agente del giocatore, Mikkel Beck, ha parlato della situazione del suo assistito al sito danese ekstrabladet.dk: «La situazione all’Atalanta non è più sostenibile. Non è nato il feeling giusto con l’allenatore e a questo punto è meglio che le strade si separino. Sto lavorando per trovare la destinazione ideale per Simon e spero di poter dare un annuncio presto. Simon ha mercato, molte squadre si sono interessante a lui, un giocatore con il suo curriculum e la sua esperienza ha molte richieste».