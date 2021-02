Paulo Dybala è ancora out a causa della lesione di basso grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata contro il Sassuolo.

L’infortunio è datato lo scorso 10 gennaio e i tempi di recupero previsti sono stati abbondantemente sforati. Al momento però l’argentino ha ancora fastidio.





Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, oggi l’argentino è volato, in compagnia del medico della Juventus, a Barcellona, per un consulto con il professor Cugat. L’obiettivo di giocatore e club a questo punto diventa tornare disposizione almeno per il Porto.