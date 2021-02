Tra poche ore andrà in scena Atalanta-Real Madrid, match valido per gli ottavi di finale di Champions League. I tifosi delle due squadre non potranno assistere al match dagli spalti, ma hanno comunque deciso di radunarsi fuori dallo stadio per accogliere le due squadre. Ecco in basso il video pubblicato da “Tuttomercatoweb.com”.





“>