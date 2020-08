La Juventus, campione d’Italia per la nona volta consecutiva quest’anno, ha bisogno di cedere alcuni di giocatori e far cassa prima di potersi muovere nel mercato in entrata.

Dopo Matuidi, infatti, un altro big sembra destinato a lasciare il club. Secondo il tabloid inglese “The Sun”, il Chelsea sarebbe tornato alla carica per il terzino sinistro brasiliano Alex Sandro. La Juve chiede almeno 40 milioni di euro.