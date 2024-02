Juventus, affare soltanto rimandato: ‘Si chiude in estate’ | Intesa con il Manchester

L’affare con il club di Manchester è per il momento rimandato. Il calciatore arriva in bianconero in estate.

Una pista sulla quale la Juventus aveva puntato forte, in questo mercato di gennaio. L’intesa però con il club di Manchester non è stata raggiunta, e l’affare è così sfumato. Non del tutto, sembra, visto che i dirigenti bianconeri sarebbero rimasti aggrappati all’idea di convincere il giocatore a trasferirsi a Torino la prossima estate.

Una telenovela, quella che ha coinvolto il calciatore in forza al club di Manchester, durata per tutto il mese di gennaio, ma che alla fine si conclude – per il momento – con un nulla di fatto. La storia ha trovato una soluzione momentanea nel passaggio del giocatore in un altro club della Premier. Trattativa che ha di fatto chiuso le porte in faccia alla Vecchia Signora.

Il giovane ha deciso di rimanere in Inghilterra per ovvi motivi ambientali, ma non è detto che dopo aver messi minuti nelle gambe di qui a giugno non possa rivalutare l’opzione di approdare in Italia. I dirigenti della Juventus in questo senso rimangono alla finestra, fiduciosi di potere chiudere il colpo in estate.

Juventus, sfuma il colpo dal Manchester City: il giocatore sceglie la Premier

Un suo trasferimento era ormai solo questione di tempo, soprattutto dopo l’esposizione di Pep Guardiola. Kalvin Phillips, ai margini del Manchester City, lascia i citizens ma non per raggiungere Torino come pronosticato nelle scorse ore. Il centrocampista infatti è a un passo dal West Ham, e in queste ore gli entourage del giocatore e degli hammers stanno chiudendo l’affare.

Su di lui c’erano diversi club della Premier League, Tottenham e Newcastle su tutti, ma anche esteri come appunto la Juventus e il Bayern Monaco. Il classe 1995 ha deciso di rimanere in Premier, ma non è escluso un nuovo trasferimento a giugno. Su questo punta la Juventus, che intanto si prepara a dire addio a due calciatori.

Mercato Juventus, Kean e Miretti pronti a partire

Le ultime ore di mercato di gennaio per la Juventus potrebbero essere contraddistinte soprattutto dai colpi in uscita. In questo momento infatti, sia Kean che Miretti hanno le valigie in mano, destinazione Madrid e Monza. Il club spagnolo ha l’accordo con società e giocatore, per l’attaccante azzurro pronto ad approdare alla corte di Simeone.

Discorso diverso invece per Miretti, che piace molto al Monza e al Torino. La Juventus però, prima di cedere il centrocampista classe 2003 dovrà prima trovare un sostituto, e sfumato anche Phillips non è detto che lascerà andare via cosi facilmente il suo numero 20.