Andrea Bovo si trasferisce dalla Virtus Francavilla alla Juve Stabia.

Ecco la nota del club: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo, in data odierna, il calciatore Andrea Bovo all’S.S. Juve Stabia. La società ringrazia Andrea per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata con i colori biancazzurri, augurandogli le migliori fortune professionali ed un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.