Il Palermo guidato da Boscaglia, dopo l’ottima prestazione fornita due giorni fa nel derby giocato praticamente senza panchina, è chiamato a scendere nuovamente in campo. Domani alle ore 15, infatti, i rosanero saranno impegnati nella difficile trasferta campana di Castellammare di Stabia, contro la Juve Stabia.

In casa Palermo, nonostante la situazione d’emergenza legata alle conseguenze del cluster di Coronavirus, continua a crescere la fiducia all’interno della squadra, specie dopo le ultime due ottime prestazioni sfoderate contro Catanzaro e Catania. I campani, guidati dal tecnico Padalino, invece, sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Bari. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Juve Stabia-Palermo





ULTIME JUVE STABIA: I campani come detto, sono reduci dal k.o. per 2-0 subito ad opera del Bari di Auteri domenica scorsa. Il tecnico dei campani, Padalino, dovrà rinunciare a ben 4 giocatori infortunati, ovvero: Russo, Cernigli, Lia e Golfo. La squadra ha collezionato 13 punti in 9 partite, piazzandosi al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Il modulo adottato dal tecnico pugliese è il 4-3-3.

In porta troviamo il confermatissimo Tomei. Davanti a lui linea difensiva a 4 formata da Rizzo, Allievi, Codromaz e Garattoni. Centrocampo a 3 composto da Berdacocco, Scaccabarozzi e il capitano Mastalli. In avanti Bubas e Orlando sulle fasce, mentre al centro troviamo il bomber Romero.

ULTIME PALERMO: In casa rosanero si respira un’aria decisamente diversa dopo le ultime due uscite. Il pareggio di Catanzaro ottenuto in rimonta in 9 vs 11 e il derby giocato e pareggiato due giorni fa senza panchina a disposizione, ha fatto ricredere buona parte della tifoseria, non tanto sulla qualità della rosa, quanto sull’attaccamento e sull’appartenenza dimostrato da ogni singolo giocatore sceso in campo. Manca indubbiamente un po’ di concretezza lì davanti ma i segnali dati dalla squadra sono sempre più incoraggianti. Per quanto riguarda la formazione, le scelte di Boscaglia sembrano essere ancora una volta obbligate, anche se buone notizie arrivano per giocatori contagiati dal Covid: sei di loro, infatti, sono guariti e sono stati convocati. A loro si aggiunge Broh, rientrato dalla squalifica, assente invece Valente per l’infortunio subito durante il derby: per lui la prognosi è di 20 giorni. Boscaglia potrebbe dunque adottare un 4-3-3 con Pelagotti in porta; difesa a 4 composta da Almici, Palazzi, Marconi e Corrado; a centrocampo Broh, Martin, Odjer; sugli esterni Kanoutè e Rauti a supporto dell’unica punta Saraniti. I reduci del derby, dunque, potrebbero essere chiamati agli straordinari, ma questa volta potranno essere sostituiti a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Rizzo, Allievi, Codromaz, Garattoni; Berdacocco, Scaccabarozzi, Mastalli; Bubas, Romero, Orlando. A disp.: Maresca, Tomei, Mulè, Oliva, Bovo, Fantacci, Guarracino, Vallocchia, Volpicelli, Bentivegna. All. Padalino

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Broh, Martin, Odjer; Kanoutè, Rauti, Saraniti. A disp.: Fallani, Matranga, Doda, Accardi, Peretti, Floriano, Lucca. All. Boscaglia