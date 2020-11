Queste le formazioni ufficiali della gara Juve Stabia-Palermo, valevole per la 10a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 15:00.

JUVE STABIA: 1 Tomei, 3 Rizzo, 5 Garattoni, 6 Allievi, 7 Mastalli, 9 Romero, 11 Orlando, 14 Berardocco, 19 Codromaz, 21 Vallocchia, 33 Fantacci.





Allenatore: Padalino.

A disposizione: 23 Lazzari, 27 Maresca, 8 Scaccabarozzi, 10 Bentivegna, 13 Mulè, 16 Bovo, 17 Guarracino, 26 Volpicelli, 29 Bubas, 31 Oliva.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 3 Corrado; 19 Odjer, 8 Martin (C.); 20 Kanoute, 21 Broh, 23 Rauti; 9 Saraniti.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 4 Accardi, 7 Floriano, 16 Peretti, 17 Lucca.

ARBITRO: Luigi Carella (Bari).

ASSISTENTI: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti).

QUARTO UOMO: Giorgio Vergaro (Bari).