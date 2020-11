Juve Stabia-Palermo: i precedenti

Juve Stabia e Palermo si sono affrontati quattro volte in campionato disputati al Menti di Castellammare. Il bilancio tra le due squadre vede il Palermo leggermente in vantaggio con due vittorie e un pari, mentre i campani si sono imposti in una sola occasione. L’ultima volta che le sue due compagini si sono affrontate fu in serie cadetta con le due squadre che a fine torneo cambiarono entrambe categoria. Di seguito i risultati delle varie sfide tra Juve Stabia e Palermo:

– 1987 / 1988 – Campionato Nazionale di Serie C2 girone C

2 aprile 1988 – 9° giornata di ritorno: JUVE STABIA – PALERMO 1 – 1 Domenico IZZO (JS).

– 1998 / 1999 – Campionato Nazionale di Serie C1 girone B

27 settembre 1998 – 4° giornata d’andata: JUVE STABIA – PALERMO 1 – 2 (arbitro Luca Papini di Perugia) Michele MENOLASCINA (JS), Puccinelli (P) e Incrivaglia (P) (su calcio di rigore).

– 1999 / 2000 – Campionato Nazionale di Serie C1 girone B