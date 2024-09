Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Non c’è nessun caso Saric»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Saric? Non è mai uscito, mai considerato fuori. Il motivo delle sue assenze ormai si sa, sapevamo già che sarebbe rientrato in squadra a pieno regime. Ieri è arrivato e oggi si è allenato a pieno regime. Non c’è nessun caso Saric, c’è stato un momento in cui abbiamo preso delle decisioni per il bene della squadra. Dichiarazioni Oddo? Difficile credo parlare dall’esterno o dall’interno sul commento esterno. Conosco massimo, l’avrà detto pensando alle aspettative. Abbiamo giocato quattro partite e bisognerebbe guardare dentro tutte queste. Potevamo fare di più magari sì, ma in un breve periodo non si raggiunge tutto quello che si merita. Lavoriamo per un obiettivo l0ntano dall’inizio, il Palermo deve crescere. Le aspettative degli esterni li rispetto ma non mi interessano»