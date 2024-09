Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Le Douaron è un giocatore importante che darà tanto. Sulla formazione…»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Dubbi di formazione e Le Douaron? Dubbi di formazione tanti, ma ne ho sempre. E’ bene e giusto questo, vuol dire che ci sono potenzialmente 20 giocatori di movimento tutti abili e con qualità per giocare. Poi ovvio che alcuni saranno in campo e ho pochi dubbi, su altri mi riservo ma la partita ci dirà il resto. In settimana lavoriamo su questo. Su Jeremy la società ha fatto un grande sforzo, lo volevamo e sono contento che sia arrivato. Non è indietro, è pronto e la lingua non lo facilita. Il ragazzo è pronto per giocare, vedremo se dall’inizio o in corsa. Chi non gioca dall’inizio è pensato perché subentrando potrebbe creare condizioni diverse alla squadra. Alcune scelte sono pensate in funzione di questo. Le Douaron è un giocatore importante e che darà tanto. Arriva dalla Ligue 1 dove aveva fatto bene, la posizione in campo viene considerata prima che arriva. Soprattutto se si parla di un giocatore che arriva da una categoria superiore. Palermo è una piazza ambita con grandi aspettative, quindi il ragazzo voleva questo e sa anche lui che nel centrodestra emerge il suo potenziale. Pur avendo anche altre qualità e potendo giocare anche a sinistra. Siamo comunque convinti che nel centro destra sarà a sua collocazione principale».