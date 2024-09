Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Affronteremo un avversario che ha grande entusiasmo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Recupero di alcuni giocatori? Non potranno essere disponibili per Castellammare, qualcuno si sta avvicinando ma non posso dare tempistiche. Le sappiamo ma non è corretto dirle, presto quelli che sono fuori li rivedremo. Mi aspetto un ritmo intenso. La Juve Stabia è una squadra giovane e che gioca a uomo. Anche perché il loro campo gli dà una mano su questo. Noi abbiamo caratteristiche diverse e un’idea di gioco diversa, quindi tante volte per fare la gara giusta non devi essere migliore sulle tue cose ma devi pareggiare le qualità altrui. Dovremmo essere prestativi per sporcare la partita o sporcare la seconda palla quando servirà. L’avversario in questo momento ha grande entusiasmo».