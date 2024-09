Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Abbiamo un’identità e la stiamo costruendo, sistema di gioco non cambierà»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«La partita è la cosa più che mi interessa per ora. Non c’è preoccupazione ma rispetto, la Juve Stabia ha una identità che si porta dietro dall’anno scorso, al tempo stesso ci siamo noi senza fare la conta sul peso o sulle pressioni ma su chi siamo. Per diventare migliori la partita di dopodomani è importante, potrebbe essere una gara diversa rispetto alle nostre qualità. Noi dobbiamo metterle tutte, in questo momento loro stanno facendo bene. Sistema di gioco? Adesso c’è la moda di dire che non esiste più perché non si sa mai lo sviluppo del gioco. Un po’ è anche la nostra idea, con gli esterni giocheremo perché abbiamo giocatori molto bravi. L’occupazione dello spazio in zona centrale può variare per le caratteristiche che abbiamo in mediana. Il sistema di gioco realmente non cambierà tanto da qui a un po’, abbiamo un’identità e la stiamo costruendo, non siamo ancora al cento per cento».