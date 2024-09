Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Gli avversari non ti aspettano e vogliono sfruttare le loro qualità»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Quattro partite sono una fotografia ridotta su 38. Ma è importante in vista della squadra che andiamo ad affrontare, in un campo diverso sintetico rispetto al nostro. Un ambiente caldo, intenso e con dei ragazzi che vogliono dimostrare che in questa categoria possono fare bene. Le squadre non ti aspettano e vogliono sfruttare le loro qualità come la Juve Stabia. Ci saranno momenti diversi nella partita e dobbiamo adeguarci a questa, non sarà facile ma dobbiamo dimostrare per migliorarci. Nazionali? Peda ha fatto primo allenamento oggi con Saric e Desplanches, Lund e Diakité lo faranno domani. Purtroppo è così, non è il massimo ma sono ragazzi giovani con qualità. Dobbiamo solo cercare di capire in pochi allenamenti quanto siano liberi o stanchi rispetto ai compagni».