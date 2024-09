Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Ci aspetta ciclo di partite difficile e impegnativo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Non dobbiamo aspettare di vedere delle partite per tirare le somme su chi siamo. Facciamo uno sport in cui ti misuri con un avversario per capire di che pasta sei fatto. Sicuramente iniziamo un periodo importante, così come gli altri periodi. La testa adesso e su chi affronteremo dopodomani. E’ un ciclo di partite difficile e impegnativo, ma vogliamo migliorare e confermarci. Il cammino non è in salita ma è lungo. Le aspettative sono alte lo capisco, ma anche per noi lo sono e non sarà una partita a cambiare questa squadra. L’approccio mi farà capire a che punto siamo della nostra crescita e già la partita scorsa mi ha dato qualche indicazione».