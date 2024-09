Juve Stabia-Palermo: al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Le info

La tanto attesa trasferta al Menti di Castellammare di Stabia sarà aperta ai tifosi del Palermo. Si è tenuta oggi la riunione del GOS (Gruppo Operativo per la Sicurezza) il quale ha preso la decisione, ovvero quella di consentire ai supporter rosanero di assistere alla sfida tra Juve Stabia e Palermo, in programma sabato 14 settembre alle ore 15:00. Una notizia accolta con entusiasmo dai tifosi palermitani, desiderosi di sostenere la propria squadra anche lontano dalle mura amiche.

I biglietti per l’evento (solo 300 disponibili, ndr) saranno riservati esclusivamente ai residenti nella Provincia di Palermo e potranno essere acquistati soltanto per il settore ospiti. Il costo del tagliando sarà di 15 euro, a cui si aggiungono 2 euro di prevendita. È fondamentale ricordare che i botteghini dello stadio Menti rimarranno chiusi per tutti i settori, motivo per cui l’acquisto dei biglietti dovrà avvenire necessariamente in prevendita tramite i canali autorizzati.

La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, e la presenza del pubblico ospite, sebbene limitata, aggiungerà sicuramente una dose di adrenalina in più. I tifosi rosanero, noti per il loro calore e la loro passione, non faranno mancare il loro supporto, sperando di vedere la squadra conquistare punti preziosi.