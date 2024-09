Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Brunori e Henry? In questo momento insieme non giocheranno. Ranocchia…»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Ranocchia playmaker con Gomes e Blin? A Cremona abbiamo giocato così e anche con il Cosenza e Brescia. In questo momento Ranocchia non è pensato per giocare davanti la difesa. In futuro non si sa, Filippo ha qualità e può diventare un tuttocampista con le sue caratteristiche. Chi può giocare davanti la difesa sono Gomes e Blin. Possono giocare insieme come possono non farlo, prima si è parlato di Saric, rientra Segre e c’è Vasic. Manca Verre, ma a centrocampo ho tante possibilità di scelta e mi riservo di decidere. Brunori e Henry? In questo momento insieme non giocheranno. A partita in corso non è dato da sapere, dall’inizio è difficile. Loro lo sanno e la squadra lo sa, sono giocatori bravi e spero di arrivare anche a questo. Henry è un giocatori forte, ha giocato poco nell’ultima stagione ma ha bisogno di lavorare e giocare. Sta dando grandissime risposte. Brunori lo conoscete benissimo, la squadra si è tante volte appoggiata su di lui. Non conta quello che uno ha dato nello storico, conta quello che si fa nel Palermo tutti insieme e questo vale per tutto».