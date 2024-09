Juve Stabia-Palermo, Dionisi: «Sono soddisfatto dell’organico che ho, abbiamo un potenziale offensivo importante»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Con Brunori ho parlato del suo inizio senza gol. Col freno a mano nei numeri. Nell’ultima partita abbiamo creato tanto, non potevo non essere soddisfatto. Si lavora più nella testa dei ragazzi, non è questo il caso. Ne per Matteo ne per gli altri. Abbiamo un potenziale superiore rispetto a quello tirato fuori nei numeri, abbiamo un potenziale offensivo importante. Quando la squadra diventerà più prestativa diventerà anche più efficace. Di Mariano? Può essere utile a partita in corso o dall’inizio. Lui ha giocato prima titolare e poi da subentrato facendo in entrambi i casi bene. Questo è il segreto di una squadra, completarsi. E’ importante chi gioca e chi subentra. Poi bisogna mettere quella volontà che Di Mariano ha messo come chi l’ha fatto a Cremona. I campionati si decidono a marzo o aprile, se semini bene non rincorri. Così è anche nelle prestazioni, più sei prestativo e più lo sarai. Sono soddisfatto dell’organico che ho e sono contento di Di Mariano. Ci sono delle gerarchie secondo voi, per certi aspetti li ho anche io ma ad oggi vi garantisco che rifletto anche su chi ha sempre giocato. Per tutti poi la risposta è il risultato, per me è in parte questo. Io devo scorporare l’episodio dalla prestazione».