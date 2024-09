Juve Stabia-Palermo, Baldi: «Sapevamo di affrontare una squadra forte e importante»

Al termine di Juve Stabia-Palermo, match della quinta giornata di Serie B terminato con il risultato di 1-3, il difensore delle vespe, Matteo Baldi, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole ripresa da Vivicentro.it:

«Sapevamo che avevamo contro una squadra forte, importante, ben organizzata. Qualche errore di troppo. Ci dispiace di non aver regalato una vittoria in casa ai tifosi ma come sempre lavoreremo tanto. Abbiamo fatto un grande inizio di stagione, già oggi volevamo proseguire così ma ripartiremo a lavorare già per la prossima e continuare bene. Siamo molto amareggiati, ma abbiamo provato a fare il nostro meglio. Questo sarà un grande punto di partenza già per allenarci da lunedì. I tifosi ci hanno dato una grossa spinta e volevamo fargli un regalo. Purtroppo non ci siamo riusciti ma sapevamo che Il Palermo è una grande squadra.

Speriamo di fare bene alla prossima, soprattutto in casa per regalare una gioia ai tifosi. Personalmente so che devo migliorare, soprattutto dopo quell’errore. Dobbiamo sempre mettere in campo le idee del mister. Oggi abbiamo fatto una buona gara, pur sapendo che c’è sempre da migliorare e da sfruttare meglio le occasioni. Sappiamo che grazie al lavoro quotidiano riusciremo con un grande mister ed un grande staff. Lavoriamo molto sulla fase difensiva sapendo che è la nostra forza. Per noi difensori è un vanto. Dobbiamo lavorare per migliorare la statistica. Sappiamo che porterà i suoi frutti. I tifosi sono stati eccezionali anche oggi. Noi andiamo in campo per tutti, per noi, per il mister, per la società, per i tifosi. La serie B è molto difficile. Nello spogliatoio c’è rammarico. Il rimorso di non aver portato a casa neache un punto. analizzeremo e lavoreremo per migliorarci. Non temiamo nessuno, vogliamo crescere ed imparare dagli errori!».