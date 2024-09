Juve Stabia-Palermo, Henry: «Tre punti importantissimi, abbiamo dimostrato di essere una vera squadra»

Intervistato dai microfoni del sito ufficiale del Palermo, Henry ha parlato in merito alla vittoria contro la Juve Stabia.

Ecco le sue parole:

«Molto importante, era una partita difficile contro una squadra piena di entusiasmo. Abbiamo dimostrato che siamo una vera squadra, sono tre punti importantissimi. Per un attaccante è sempre bello avere le statistiche e sono contento di aver fatto gol per la mia squadra. Gol sotto il settore ospiti? Una bellissima giornata per me, le cose importanti per me sono segnare e in tre punti e li ho avuti entrambi. Contro il Cesena sarà difficile come tutte le squadre di B, speriamo di vincere davanti al nostro pubblico».