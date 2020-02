Intervenuto ai microfoni di “Punto Nuovo Sport Show”, Franco Manniello, presidente della Juve Stabia, si è espresso così: «Ammetto l’errore umano, ma secondo il mio parere l’arbitro Daniele Minelli ha condizionato questa partita. Primo rigore opinabile, secondo rigore neanche ci ragiono su, il calciatore del Perugia si è buttato addosso al nostro. Ci sono le immagini e onestamente il Perugia ha avuto 10 calcio di rigore fino ad adesso: sarà la Juventus della Serie B. In questa Serie un punto è fondamentale, avere questi rigore a sfavore non aiuta a nessuno. So che Balata è sostenitore della VAR e se ieri ci fosse stata non c’erano i rigori, o almeno non il secondo. Ho parlato al responsabile degli arbitri e secondo me gli arbitri dovrebbero essere intervistati a fine partita, siamo in un regime dittatoriale, non si può neanche chiedere cos’ha visto. Intraprendere azione legale? E’ inutile. Se solo ti azzardi a chiedere qualcosa vieni multato dalla procura federale. Ho visto ieri rigori molto superiori a quelli decretati contro la Juve Stabia, non chiamati, allora devo pensare che la sudditanza psicologica esiste anche in Serie B. Siamo una piccola realtà, non vogliamo favoritismi, ma non voglio essere prevaricato. Questa dittatura arbitrale non mi sta bene, siamo noi società che teniamo in piedi tutto. Dobbiamo avere la soddisfazione, in maniera civilissima, di chiedere spiegazioni».