«Io sono molto arrabbiato stasera per come abbiamo visto questa partita. Questa è stata una partita che ritengo falsata sotto una serie di profili. Voglio fare un appello al sistema arbitrale. Sono molto arrabbiato, io non ci sto. Se iniziamo il campionato con questo andamento non arriviamo da nessuna parte, vogliamo rispetto. Vogliamo vedere rispetto da parte del sistema arbitrale. Vogliamo avere rispetto perchè noi siamo un grande club che onera tutte le tasse e i contributi.

Quando si giocano gare importanti come questa di oggi non si possono fare certi errori. Non posso accettare che una squadra che ha fatto solo due tiri in porta vinca per 2-0, mentre noi abbiamo tirato 24 volte in porta con due rigori netti. Non posso accettare che l’arbitro non ci abbia fischiato nessuno dei due rigori netti. Se iniziamo così non andiamo da nessuna parte».





Queste le parole rilasciate da Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, in conferenza stampa al termine del match contro il Palermo. In basso il video in questione.