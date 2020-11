«Tutti abbiamo fatto una buona partita-. Nei primi minuti abbiamo concesso troppo, poi abbiamo cercato il gol del pari. Penso che la squadra abbia fatto una buona partita.

Queste sconfitte danno fastidio. Veniamo da una sconfitta e due di fila fanno pensare. Domenica cercheremo di portare a casa i tre punti per salire in classifica.





Sono venuto qui per dare il massimo e dimostrare il più possibile. Fallo di mano? Non so come abbia fatto l’arbitro a vederlo. Sono cose che capitano. Sono cose che capitano, a noi non sono stati dati due rigori che in tv sembravano esserci».

Queste le parole rilasciate da Alessandro Garattoni, calciatore in forza alla Juve Stabia, in conferenza stampa al termine del match con il Palermo. In basso il video in questione.