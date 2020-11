“Coesione e compattezza per gli obiettivi comuni. Questo è quanto si è prefissato la Juve Stabia per questa stagione. Alla vigilia del match, che si giocherà domani allo Stadio Romeo tra Juve Stabia e Palermo e in vista del derby di domenica da affrontare in trasferta a Torre Del Greco contro la Turris, il presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella e l’amministratore unico Vincenzo Todaro hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra portando il proprio incitamento a pochi minuti dalla partenza per il ritiro della vigilia”.

Questo il messaggio pubblicato dalla Juve Stabia sulla propria pagina “Facebook”.