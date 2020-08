La Juve Stabia che aveva prelevato il palermitano Di Mariano in prestito a gennaio dal Venezia, avrebbe infatti dovuto esercitare l’opzione di riscatto in caso di salvezza in Serie B, cosa però che non si è verificata, data la retrocessioni in C del club campano.

Il calciatore dunque al momento tornerà in laguna, ma molto probabilmente verrà rimesso nuovamente sul mercato.