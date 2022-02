Intervistato da “Eleven Sports” l’attaccante della Juve Stabia Eumberto Eusepi ha rilasciato le seguenti parole:

«Sarà un tour de force. Ci saranno cinque gare ravvicinate. Non sarò per niente facile sia per noi che per le altre squadre. Cercheremo di farci trovare pronti e di offrire un bello spettacolo. Quando vinci la settimana è diversa, ti alleni sempre con uno stato d’animo diverso. È stato un gol decisivo che a noi serviva tantissimo dopo il passo falso di Avellino. Ci stiamo avvicinando all’obiettivo play-off e non intendiamo mollarlo. Siamo molto altalenanti. Stiamo cercando di raggiungere la nostra identità di squadra, specialmente in trasferta. Fuori casa stiamo facendo fatica e dobbiamo fare qualcosa in più per portare punti a casa. È stato l’infortunio a inizio anno mi ha tagliato le gambe ho saltato cinque partite e poi mi sono servite alcune giornate per rimettermi a posto, ma il periodo bruito spassato e voglio are una mano alla squadra per risalire la classifica. Palermo? Conoscendo mister Baldini, sappiamo che dovremo dare il 110% per uscire vincitori da quello stadio e siamo convinti di fare un’ottima gara. Daremo battaglia dal primo al novantesimo minuto»