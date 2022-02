“Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro Terracciano”.

Dichiarazioni affidate da Lorenzo Venuti al proprio profilo Facebook ufficiale: il giocatore della Fiorentina ha denunciato un episodio di razzismo del quale sarebbe stato vittima il portiere Pietro Terracciano, compagno di squadra di Venuti, nel corso dell’incontro di stasera di Coppa Italia contro l’Atalanta. Al portiere viola, a quanto si può congetturare dal post di Venuti, sarebbero stati rivolti insulti di matrice razzista da parte della tifoseria avversaria.