Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Alessandro Mastalli con la maglia della Juve Stabia.

Stando a quanto riferito da “Stabiachannel.it”, infatti il centrocampista è finito nel mirino di un club di Serie B, ovvero la Salernitana.





Il club campano sembra intenzionato ad accaparrarsi già da subito le prestazioni del centrocampista e come contropartita potrebbe girare alle Vespe Marco Firenze, attualmente in prestito al Novara. Per la mediana piace anche Andrea Cittadino, che in questa prima metà di campionato si è distinto a Bisceglie.