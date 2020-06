La ripresa della Serie A sembra preoccupare Ivan Juric. Il tecnico dell’Hellas Verona deve fare i conti con tante assenze e con una squadra in cerca della miglior condizione fisica. Il tecnico ha commentato così la situazione in conferenza stampa: «È impossibile ritrovare subito il nostro ritmo, perché abbiamo riscontrato molti problemi. Non avevo mai vissuto una situazione del genere da allenatore. Anche domani mancheranno tanti giocatori, o qualcuno andrà in panchina, avendo solo fatto un paio di allenamenti. È una situazione strana, ci sono stati infortuni mai visti prima. Evidentemente la pausa di settanta giorni a casa ha fatto danni. Per cui bisogna cercare di tornare quelli che eravamo, ma non so se ci riusciremo subito».