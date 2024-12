Jannik Sinner e… Angelina Mango: insieme proprio davanti a tutti | Il 2024 si chiude con la notizia più incredibile

L’insolita coppia che si trova davanti a tutti: Jannik Sinner ed Angelina Mango. Il 2024 si chiude con un colpo di scena

Un 2024 che sta per giungere al termine, ma che ha regalato delle importantissime soddisfazioni. Su tutti i fronti. In particolar modo per quanto riguarda lo sport ed anche la musica.

Per quanto riguarda il primo, ovviamente, non possiamo non citare l’attuale e nuovo numero uno al mondo: Jannik Sinner. L’altoatesino ha vinto tutto quello che c’era (in parte) da vincere. Facendolo, tra l’altro, senza problemi e meritando il successo.

Stesso discorso vale anche per Angelina Mango nell’ambito musicale. La figlia d’arte, a sorpresa, ha trionfato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un successo che le ha consentito di volare all’Eurovision di Amsterdam piazzandosi al settimo posto.

Intanto, però, i due si trovano al primo posto in una speciale classifica. La stessa che determina un risultato complessivo di quello che è stati questo 2024.

Sinner-Mango, la strana coppia che domina il 2024: svelata la speciale classifica

Non sappiamo se inserirà quest’altro importante successo nel suo personale cv, ma la cosa certa è che Jannik Sinner è stato il nome più ricercato su Wikipedia di quest’anno. Una vittoria netta e devastante quella del nativo di San Candido che, appunto, è stato il nome più cliccato da parte degli utenti sulla nota enciclopedia online. I dati sono stati resi noti da Wikimedia Italia. Stiamo parlando di ben 5.023.355 “click”. Insomma, la pagina più letta in assoluto in Italia è stata la sua.

Un anno a dir poco straordinario per l’altoatesino che ha iniziato il suo percorso di vittorie dagli Australian Open fino ad arrivare alla Coppa Davis. Senza dimenticare, inoltre, la vicenda che lo vede protagonista per quanto riguarda il caso doping (in attesa di sentenza ufficiale). Al secondo posto la parola più ricercata è il “Napoli Calcio” con 2.863.957 visite. Medaglia di bronzo per la “Rai” in occasione del 70° anniversario. Quarto posto per “Facebook” (2.280.076 click). Quinto per “Italia” e sesto per Angelina Mango. La cantante è la seconda persona più ricercata nel nostro Paese.

Speciale classifica 2024, dopo Sinner c’è la Mango

Per la nativa di Maratea (1.941.212 visite) un anno indimenticabile dal punto di vista musicale. La figlia del noto cantante Pino, scomparso nel dicembre di dieci anni fa, è stata la seconda persona ad essere più “ricercata” dagli utenti italiani.

Chiude la classifica: il campionato europeo di Calcio 2024 “Euro 2024” con 1.781.970 visite. Successivamente troviamo un episodio di cronaca con l’omicidio di Elisa Claps (1.696.558 visite). A chiudere la classifica il film “Povere creature!” che ha vinto ben 4 premi Oscar (1.694.016 click).