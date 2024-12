Clamoroso Sainz: accordo improvviso e lascia la Williams | “Non crede nel nostro programma”

Il pilota spagnolo, dopo aver detto addio alla Ferrari, lascia anche la sua nuova scuderia. Le recenti rivelazioni non lasciano dubbi.

La stagione di Formula 1 è andata ormai in cassaforte. La delusione in casa Ferrari per non essere riusciti a vincere il Mondiale Costruttori è stata tanta, ma la consapevolezza è che la macchina è tornata competitiva, e che già a partire dal 2025 si potrà tornare totalmente competitivi, anche per quanto riguarda il campionato dei piloti.

Le novità per il 2025 ovviamente non mancheranno in casa rossa. Una su tutte è quella dell’arrivo di Lewis Hamilton, pronto a provare a vincere anche con il Cavallino Rampante. L’inglese ha preso il posto di Carlos Sainz, il quale dopo diversi anni con la scuderia di Maranello ha detto addio, in maniera sicuramente non voluta.

Lo spagnolo come ben sappiamo è passato alla Williams, con la quale ha già iniziato a fare i primi test. Ma nelle ultimissime ore un annuncio a dir poco clamoroso ha sancito il suo addio anche a questa scuderia. L’accordo infatti è arrivato all’improvviso e non fa intravedere alcun dubbio.

Tutto già deciso

Dopo l’addio alla Ferrari diverse case hanno bussato alla porta di Carlos Sainz per accaparrarsi le sue prestazioni. Una di queste è stata l’Alpine, che con Flavio Briatore avrebbe tentato di convincere lo spagnolo a firmare. Tuttavia è stato lo stesso dirigente italiano, ai microfoni di AMUS, a spiegare le motivazioni che lo hanno indotto a lasciar perdere l’affondo per il 30enne.

“Ho parlato con Sainz. Era interessante per noi, ma solo per quattro anni. Non ha senso prendere un pilota come Carlos per uno o due anni. O crede nel nostro programma o non ci crede. Non ho bisogno di un pilota che mi costa un sacco di soldi e che cerca di andare in un’altra squadra quando se ne presenta l’occasione”

Sainz pronto a lasciare la Williams

Con queste affermazioni dunque Briatore ha fatto capire che Sainz vuole una macchina ben più competitiva, e che non appena si fosse presentata l’occasione avrebbe lasciato l’Alpine.

Considerando che la Williams non è una squadra che lotta per i primi posti, non è quindi da escludere che lo spagnolo possa fare lo stesso. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.