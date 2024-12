Clamoroso a Lecce: nella notte arrestato un giocatore giallorosso

La tranquillità delle celebrazioni natalizie ha subito una brusca interruzione a Lecce, trasformando una serata festiva in un vero e proprio episodio degno di un film d’azione, con tanto di inseguimento e intervento delle forze dell’ordine. Il protagonista dell’accaduto è Andy Pelmard, terzino francese del Lecce, secondo quanto riportato da PianetaLecce.

La Serata si Complica

Il calciatore ha partecipato a una festa nel noto locale cittadino “300mila”, ma è stato il suo comportamento post-celebrazione a scatenare il caos. Pelmard è salito alla guida della sua auto e ha iniziato a guidare a velocità eccessiva per le strade vicine al locale, attirando l’attenzione e la preoccupazione dei presenti.

Il suo giro vorticoso non si è limitato alle strade normali; il calciatore ha spinto l’acceleratore anche in un’area pedonale, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Questa manovra spericolata ha spinto la polizia ad intervenire per fermare quello che poteva trasformarsi in un grave incidente.

L’Intervento della Polizia e le Conseguenze

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo di Pelmard nella piazza centrale della città. Il calciatore è stato immediatamente accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Al suo fianco sono arrivati anche il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e il team manager, Claudio Vino, evidenziando la serietà con cui il club ha preso l’incidente.

Dalle ultime informazioni, Pelmard è stato rilasciato, ma la sua patente è stata ritirata a seguito dell’episodio. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, mentre la comunità e i fan del Lecce riflettono sull’impatto di questo evento sul calciatore e sulla squadra.