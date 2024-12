Netflix e i diritti tv dello sport: spunta l’ipotesi Serie A

Netflix si sta sempre più affermando come un giocatore importante nel campo della trasmissione sportiva, e gli ultimi sviluppi sembrano confermare questa tendenza. Il colosso dello streaming, già noto per il suo vasto catalogo di film e serie TV, sta estendendo i suoi interessi anche agli eventi sportivi dal vivo, puntando a trasformare il modo in cui gli spettatori interagiscono con gli sport più popolari a livello mondiale.

Investimenti Significativi nel Football Americano

Recentemente, Netflix ha fatto notizia con l’acquisto dei diritti di trasmissione esclusivi per due partite di football americano della NFL il giorno di Natale. Con un investimento stimato in circa 75 milioni di dollari per ciascuna partita, Netflix trasmetterà gli incontri tra i Kansas City Chiefs e i Pittsburgh Steelers, e tra gli Houston Texans e i Baltimore Ravens. Queste partite, parte di un accordo triennale, rappresentano un significativo impegno finanziario che sottolinea l’importanza di questi eventi, paragonabili al Boxing Day per la Premier League inglese.

Espansione nel Pugilato e nel Wrestling

Il coinvolgimento di Netflix non si limita al football. A novembre, la piattaforma ha trasmesso l’incontro di pugilato tra Mike Tyson e Jake Paul, e a partire dal gennaio 2025 trasmetterà incontri di wrestling della WWE. Questi eventi saranno disponibili inizialmente in mercati chiave come Canada, Stati Uniti, Regno Unito e America Latina, con piani di espansione futura.

Competizione con Altri Giganti dello Streaming

Netflix entra in un campo già affollato, con concorrenti come Amazon Prime Video, che detiene i diritti della Champions League, Apple TV Plus con la MLS, e Disney Plus che ha recentemente lanciato una sezione ESPN negli Stati Uniti. Questa competizione accresce la pressione su Netflix di offrire un servizio impeccabile, specialmente considerando le sfide tecniche emerse durante l’incontro di Tyson, che ha visto milioni di accessi simultanei e problemi di connessione.

Potenziale Ingresso nel Calcio Italiano

Un rumor sempre più insistente vuole che Netflix possa presto entrare nella corsa per i diritti televisivi della Serie A. Attualmente, i diritti sono gestiti da DAZN, che trasmette tutte le partite, e da Sky, che offre tre partite per turno in co-esclusiva. Con la scadenza dei contratti attuali prevista per la fine della stagione 2028/2029, Netflix potrebbe investire fino a 200 milioni di euro per acquisire la quota di Sky, un investimento non proibitivo considerando il fatturato annuale di quasi 34 miliardi di dollari della piattaforma.