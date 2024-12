Tuttosport: “Il mercato si scalda in vista di gennaio. Riparte l’asta per Lapadula? C’è anche il Palermo”

Nel numero odierno di Tuttosport, spazio alle ultime notizie sul calciomercato che scalda i motori in vista di gennaio. Tra rinnovi, cessioni e obiettivi da centrare, i club italiani si preparano a muovere le pedine per rafforzare le rose e affrontare la seconda parte della stagione.

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe presto prendere una svolta. Il direttore tecnico della Roma, Florent Ghisolfi, ha dichiarato a Italia 1 che la società è pronta ad ascoltare eventuali offerte per il fantasista argentino, che pesa sulle casse giallorosse con un ingaggio di 9 milioni di euro a stagione. Tra i club interessati, il Galatasaray sembra in pole position con una proposta di 10 milioni a stagione fino al 2027. Nel frattempo, la Roma pianifica il mercato di gennaio: priorità a un terzino destro, un centrale e un vice Dovbyk. Sul fronte delle cessioni, Shomurodov, Sangarè e Dahl sono destinati a partire in prestito.

Dall’altra sponda del Tevere, la Lazio cerca un sostituto per Castrovilli, ormai fuori dai piani tecnici. Nel mirino ci sono Atangana (Reims) e Belhayane (Verona). Intanto, il Monza ha definito il ritorno di Akpa-Akpro dalla Lazio e punta al prestito del giovane Casadei dal Chelsea. Tra i possibili partenti, Zerbin potrebbe approdare all’Empoli o al Venezia, mentre si lavora ai rinnovi di Meret e Anguissa al Napoli.

In Serie B, il Cagliari lavora per trovare un sostituto di Lapadula, cercato da club come Pisa, Palermo e Cremonese. Il Venezia mira a rinforzarsi con Caldirola (Monza), Maggiore (Salernitana) e Cerri (Como). Infine, il Como valuta Dele Alli per un periodo di prova sotto la guida di Fabregas, mentre Verdi è prossimo all’addio