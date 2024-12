Tuttosport: “Dionisi adesso si gioca il Palermo”

Il Palermo vive uno dei momenti più difficili della stagione, travolto da problemi tecnici e societari. La partita di sabato contro il Sassuolo, che inizialmente doveva essere uno scontro diretto per la promozione, arriva in un contesto drammatico: i siciliani sono a 19 punti di distanza dagli avversari e con il morale a pezzi dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro. Una disfatta che ha sancito la rottura definitiva con i tifosi, scesi in campo con una contestazione rumorosa e senza esclusione di colpi.

I numeri parlano chiaro: il Palermo fatica in casa (nove punti in otto partite, con tre sconfitte), segna con il contagocce e la classifica riflette le difficoltà. Fuori dalla zona playoff e con soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, la squadra sembra allo sbando, con una confusione evidente a tutti i livelli. Alessio Dionisi è finito nel mirino, accusato di aver perso la bussola tattica e di non riuscire a dare una scossa al gruppo.

Domenica, contro il Catanzaro, ha provato a cambiare modulo passando dal 4-3-3 al 4-4-2, ma il risultato è stato disastroso. La società gli ha confermato la fiducia, ma solo a patto di vedere risultati immediati nelle prossime tre sfide contro Sassuolo, Bari e Cittadella.

La partita con il Sassuolo sarà cruciale: non solo per risalire la china, ma anche per il destino di Dionisi, che sfida il suo passato recente sulla panchina emiliana. Se la situazione non cambierà, la sosta natalizia potrebbe portare a decisioni drastiche per rilanciare le ambizioni del club.