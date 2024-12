Tuttosport: “Palermo, a gennaio budget di mercato ridimensionato”

Butera si sofferma sulle difficoltà del ds Morgan De Sanctis, che dovrà orchestrare un mercato creativo, privo di grandi risorse e vincolato dal ridimensionamento degli obiettivi stagionali. In uscita si prevedono le partenze di alcuni giovani come Peda, Buttaro e Appuah, mentre per gli innesti si punterà su profili giovani e funzionali.

Il Palermo si prepara a un mercato di gennaio che dovrà necessariamente dare una scossa a una stagione finora deludente. Al centro delle manovre c’è il futuro di Matteo Brunori. Dopo un’estate turbolenta, con rapporti ricuciti all’ultimo minuto, il capitano sembra essere finito ai margini del progetto. Il suo procuratore, Stemperini, spinge per una cessione, e il club rosanero si è detto disposto ad ascoltare eventuali offerte.

Tra le pretendenti, il Venezia ha sondato il terreno per un prestito secco, mentre la Cremonese si è detta pronta a spingersi oltre, proponendo un prestito con diritto di riscatto. I grigiorossi, infatti, erano già interessati all’attaccante in estate, quando avevano offerto quasi cinque milioni per il suo cartellino. Tuttavia, il Palermo dovrà fare i conti con un mercato complesso, complicato anche dalla scarsa appetibilità dei suoi giocatori, a causa del rendimento sotto le aspettative della squadra.

Sul fronte delle uscite, sono probabili le partenze di Peda, Buttaro, Appuah e forse Vasic, tutti giovani che hanno bisogno di giocare con continuità. Per le entrate, invece, si punta a nuovi innesti giovani, mentre per operazioni più importanti sarà necessario attendere la cessione di qualche big. Un mercato creativo e senza un grande budget, in linea con il ridimensionamento degli obiettivi stagionali.