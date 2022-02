Ha suscitato parecchio scalpore la clip con protagonista in negativo Kurt Zouma, calciatore del West Ham mentre maltrattava il suo gatto. (CLICCA QUI per vedere il video shock)

Tra gli indignati sul web anche Jan Blachowicz, campione di arti marziali noto anche come “The Prince of Cieszyn” intervenuto sulla questione con un messaggio pubblicato su Twitter dove sfida in modo diretto il difensore della nazionale transalpina.

“Se fai così il duro prova a prendertela con me”. E c’è anche un pezzo di…nei confronti dell’ex Chelsea che aveva preso a calci il gatto, schiaffeggiandolo e lanciandogli un paio di scarpe all’interno della sua villa. Anche i tifosi hanno condannato Zouma fischiandolo ogni volta che toccava il pallone nella partita contro il Watford.

Ecco il tweet: