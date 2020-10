«C’è un grande dispiacere, perché una piazza così calorosa e appassionata non meritava l’addio al calcio professionistico in virtù dei gravissimi problemi societari. Ciò conferma, ancora una volta, quanto sia necessario rafforzare i controlli in sede di iscrizione ai campionati, per evitare che si verifichino casi molto dolorosi come questo. Il Trapani purtroppo è sparito dal calcio professionistico e dovrà ricominciare dai dilettanti, ma dovrà farlo con una proprietà seria. Agli amici trapanesi vanno i nostri sentimenti di grande simpatia e solidarietà». Queste le parole del direttore di “Tuttosport”, Xavier Jacobelli, rilasciate in una diretta su Facebook in merito al caso Trapani.