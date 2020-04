Il direttore di TuttoSport, Xavier Jacobelli intervistato ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia, ha espresso il suo parere in merito alla ripresa dei campionati rispondendo alle parole di Rezza (CLICCA QUI per leggere le parole in questione): «Le parole di Rezza sono una conferma di quanto sappiamo da molto tempo, cioè che solo in presenza di un via libera dato dal CTS l’attività sportiva potrà ricominciare. E’ evidente – prosegue – che il sistema calcio, così come qualsiasi altra azienda, prefiguri scenari di ripresa, ma è altrettanto evidente che trattandosi della salute degli atleti sia di fondamentale importanza la questione sanitaria. I numeri di oggi ci dicono che occorre la massima cautela. Piaccia o non piaccia, anche lo sport si deve abituare. Se i campionati non riprendono e vengono archiviato, il problema nasce per la questione delle promozioni e delle retrocessioni. Il Presidente del Frosinone Stirpe ha paventato la possibilità di ricorrere in tribunale qualora la sua squadra venisse esclusa da un meccanismo di promozione dalla B alla A, quindi per forza di cose si dovrà andare verso l’allargamento dei campionati se si vorrà evitare un’estate di contenziosi. Serie C? Gravina ha ventilato una serie C a 20 squadre, questo non è un caso. Il problema della Serie C è enorme perché la maggioranza dei club aveva già grossi problemi di sopravvivenza o comunque di equilibrio di bilancio».