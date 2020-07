«Leggendo con il solito interesse le notizie che riguardano il mondo del calcio, ho appreso da varie testate giornalistiche di un mio presunto interessamento all’acquisizione di società sportive, nella fattispecie il Potenza Calcio. Devo però smentire categoricamente la notizia atteso che, ad oggi non vi è alcun mio interesse nel coinvolgimento all’acquisizione di ulteriori squadre né tantomeno di una cordata con il Sig. Autorino ne ho mai affidato la gestione dei miei interessi a nessun consulente. Ritenevo doveroso effettuare questa smentita al fine di evitare che possano sorgere equivoci in futuro. Quando deciderò di riscendere ” in campo”, lo farò da SOLO e sarà mia cura comunicarlo ai media con la solita passione ed entusiasmo. Un saluto a tutti». Queste le parole di Luigi Izzo, ex presidente dell’Avellino, pubblicate in una nota in merito a un possibile interesse all’acquisizione del Potenza.