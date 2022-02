L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta la dura presa di posizione del collega della Lazio, Sarri, sulla formula della seconda competizione nazionale

«Se anch’io come Sarri penso che l’attuale Coppa Italia sia una delle competizioni più antisportive del mondo? Ognuno ha la propria opinione, per me sarebbe bello un sorteggio integrale fin dall’inizio con tutte le squadre di Serie A, B e C».