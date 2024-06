Italia, visita di Abodi a Casa Azzurri: il Ministro gioca a biliardino coi tifosi presenti (FOTO)

Poche ore fa a Casa Azzurri, sede del ritiro della Nazionale italiana, è arrivato Andrea Abodi, pronto a caricare Spalletti e i suoi alla vigilia dell’esordio a Euro 2024 contro l’Albania. Come si nota dalle foto postate su “X” da TuttoMercatoWeb.com, Il Ministro dello Sport si è anche fermato a giocare a biliardino con alcun tifosi presenti.

🇮🇹 @andreaabodi protagonista a Casa Azzurri. Il Ministro dello Sport ha raggiunto il quartiere generale della Nazionale alla vigilia dell’esordio a #euro2024 Abodi si è subito cimentato nel biliardino, giocando con i tifosi presenti. 📸 @RaimondoDM pic.twitter.com/GM6wADPD9P — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 14, 2024

Di seguito alcune parole rilasciate da Andrea Abodi, riprese da TuttoMercatoWeb.com: «Quando inizia una competizione non possiamo che essere ambiziosi, senza alcuna presunzione. D’altro canto non si gioca da soli, ci sono altre Nazionali con le stesse aspettative. Io sono fiducioso, ho visto i nostri ragazzi tranquilli e motivati, con una guida molto forte dal punto di vista caratteriale. Sono convinto che tireranno fuori tutto quello che hanno, hanno promesso di dare il meglio a noi e a tutti gli italiani. Spalletti è la guida ideale in una fase come questa, per caratteristiche come uomo associate a determinate caratteristiche tecniche. C’è grande sintonia tra lui e tutta la squadra».