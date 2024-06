Giochi tu dal 1° minuto: Spalletti lo incontra in ufficio e glielo dice apertamente | Giocherà fuori ruolo

Decisione a sorpresa da parte del ct in vista della prima gara di Euro2024, che vedrà un protagonista non giocare nella sua posizione.

Manca sempre meno ormai all’inizio dei campionati europei di calcio. La nostra nazionale, campione in carica dopo il grandioso successo di tre anni fa, spera di fare bene e sogna di difendere il trofeo. Ovviamente ciò non sarà affatto semplice, anche se i ragazzi di Luciano Spalletti ci proveranno di sicuro.

Sarà proprio il ct a dover dare una grande mano alla squadra, al netto della sua enorme esperienza e delle sue capacità davvero molto importanti. Per questa ragione il mister ha già iniziato a studiare la formazione degli azzurri, che sabato sera alle ore 21.00 faranno il loro esordio nella competizione sfidando l’Albania, avversario più debole del gruppo, almeno sulla carta.

Ed è proprio in vista della prima gara del girone che l’ex allenatore del Napoli sembra aver preso una decisione a dir poco clamorosa. A quanto pare infatti Spalletti ha convocato nel suo ufficio uno dei protagonisti della rosa chiedendogli la disponibilità per giocare fuori ruolo nel match di sabato. Una necessità assoluta dunque per gli azzurri, che in questo modo proveranno a neutralizzare la minaccia albanese.

Il ct chiede un enorme sacrificio al giocatore

Come ben sappiamo la situazione nel centrocampo della nazionale italiana è alquanto critica. In mediana infatti ci sono diversi guai fisici. Prima di tutto Nicolò Barella, che da tempo lotta con un problema muscolare e che quasi sicuramente non ce la farà a recuperare per il match di esordio. A questo poi si sono aggiunti anche Nicolò Fagioli e Davide Frattesi, affaticati dopo un allenamento.

Per questa ragione dunque Spalletti, qualora non potesse contare su nessuno dei tre calciatori, avrebbe un grosso problema anche da punto di vista numerico, e per questa ragione sta iniziando a pensare ad una soluzione clamorosa: schierare Riccardo Calafiori in mezzo al campo.

Idea da non scartare per l’Italia

Questa ipotesi di far giocare dal primo minuto il difensore del Bologna in mezzo al campo può di sicuro prendere piede prima del match, anche se comunque il ct avrebbe delle altre soluzioni.

Oltre ai presunti indisponibili infatti Spalletti può contare su Cristante, Folorunsho e Jorginho, senza considerare poi Pellegrini che viene additato come trequartista ma in realtà può giocare tranquillamente in cabina di regia.