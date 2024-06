Euro 2024, domani Italia-Albania. Asllani: «Azzurri fortissimi. Con il blocco Inter è favorita»

Asllani, centrocampista dell’Inter e pilastro dell’Albania, ha parlato al Corriere della Sera alla vigilia della sfida di esordio all’Europeo contro l’Italia:

«Direi una bugia se raccontassi che è una partita come le altre, anche perché gioco contro tanti compagni di squadra. Peccato solo per il girone durissimo, ma vogliamo fare bene e aprire un ciclo per provare a qualificarci al Mondiale. C’è un bel mix di vecchi e giovani. L’Italia fa bene a preoccuparsi? Il c.t. Sylvinho ha portato entusiasmo, fiducia nei nostri confronti, voglia di crescere. Il gruppo con lui è cambiato e sono arrivati i risultati. Non so se l’Italia deve preoccuparsi, ma daremo il massimo per i nostri tifosi che saranno tantissimi. Da cosa si riconosce l’Albania? C’è compattezza, gioia di giocare. Italia le sembra in ritardo? No, ci sono tanti giocatori fortissimi: possono fare davvero bene. Italia con blocco Inter è favorita? Sì. E chiaramente è favorita».