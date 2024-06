Copa America 2024: i convocati degli USA, c’è Lund

Il rosanero Kristoffer Lund è stato convocato dal Ct degli USA per partecipare alla Copa America 2024.

L’edizione 2024 della Copa America, che si svolgerà negli Stati Uniti, promette di essere un evento spettacolare, coincidendo temporalmente con gli Europei di calcio. Con 16 squadre partecipanti, tra cui tutte le potenze del Sud America e alcune rappresentative del Centro e Nord America, il torneo offrirà una vasta gamma di talenti e stili di gioco.

L’Argentina di Lionel Messi, fresca vincitrice del Mondiale 2022, si ripresenta come una delle principali favorite per il titolo. La vittoria dell’ultima Copa America tre anni fa ha sicuramente rafforzato il morale della squadra, e la presenza di Messi, sempre decisivo, alimenta le aspettative di un altro trionfo. Tuttavia, non sarà un cammino facile, dato che dovranno vedersela con avversari formidabili.

Il Brasile, con la sua storica rivalità con l’Argentina, è sempre una minaccia in questi tornei. Con una rosa ricca di talenti che giocano nei migliori club europei, il Brasile sarà senza dubbio uno dei principali contendenti al titolo.

L’Uruguay, noto per la sua grinta e passione, non va mai sottovalutato. La Celeste ha una storia ricca di successi in Copa America e può sorprendere molti con la sua capacità di elevarsi nelle occasioni importanti.

Gli Stati Uniti, ospitanti il torneo, potrebbero avere un vantaggio non indifferente giocando in casa. La crescita del calcio negli USA e l’esposizione a un torneo di questo calibro sono fattori che potrebbero giocare a loro favore, incentivando la squadra a fare bene di fronte al proprio pubblico.

Con il torneo che si svolge durante gli Europei, la Copa America 2024 offrirà agli appassionati di calcio un’estate ricca di azioni e di confronti ad alto livello. Sarà interessante vedere come le squadre si adatteranno e chi emergerà come campione in questa celebrazione del calcio nelle Americhe.

Di seguito i convocati degli USA:

